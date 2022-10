Come si legge su “Il Secoloc XIX” il ritorno sulla scena di Massimo Ferrero sta creando più di un problema alla Sampdoria.

Il giorno della partita contro il Monza, l’ex presidente blucerchiato aveva avanzato l’ipotesi di presentarsi allo stadio. L’ex patron è stato convinto a rinunciare dai suoi collaboratori dopo la presa di posizione della tifoseria della Sampdoria. Le parole dallo stadio Adriatico su Marco Delle Monache e la sua presenza a Milano per incontrare Dejan Stankovic sono tutti segnali che, pur non avendo alcun potere, Ferrero non vuole mollare la presa sulla Sampdoria.

Questa ingerenza ha creato diversi malumori e non solo a livello della tifoseria, preoccupata di un ritorno dell’ex presidente. L’unico modo in cui Ferrero potrebbe tornare alla carica è con il decadimento dell’interdizione per lui e i suoi famigliari, chiesto dai suoi legali nella prima udienza davanti al tribunale di Paola. All’interno del CdA si teme che questa interferenza possa creare confusione e incidere sull’autonomia decisionale del consiglio. Per questo motivo alcuni membri starebbero valutando e di dare le dimissioni. In base alla regola “simul stabunt, simul cadent” basta che un solo consigliere si dimetta per far cadere l’intero consiglio.