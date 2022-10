L’edizione odierna de “Il Messaggero Umbro” si sofferma sull’entusiasmo che c’è in casa Ternana in attesa della sfida contro il Palermo.

Verso il Liberati. E già è stata toccata la soglia dei duemila biglietti, andati via il primo giorno di prevendita. Dopo il derby vinto davanti a più di dodicimila spettatori, ma anche dopo il successo di Cittadella e in un momento in cui la tifoseria è decisamente contenta per come vanno le cose. E al Liberati, sabato, arriva il Palermo. Per la squadra è una prova del nove, ma in un certo senso lo è anche per i tifosi rossoverdi. Ad assistere a Ternana-Perugia e a gioire del successo rossoverde con il gol di Anthony Partipilo erano numerosi, sia per l’effetto derby in sè che per lo strascico positivo la vittoria di Parma nel turno precedente.

Ora, però, dalla squadra è arrivato un ulteriore segnale importantissimo, con la vittoria convincente ottenuta a Cittadella. Nulla di meglio, per invogliare i sostenitori ternani a procurarsi il biglietto per vedere allo stadio Ternana-Palermo. Ieri pomeriggio si è aperta alle ore 16 la prevendita. E’ cominciata, dunque, la caccia al biglietto. E come primo giorno, è andata in maniera incoraggiante. Si può acquistare nei punti di biglietteria esterni autorizzati dalla Ternana calcio e anche online sul sito internet della VivaTicket. Quest’ultima modalità, tra l’alto, torna dopo che in occasione del derby si poteva prendere il biglietto solo nelle biglietterie esterne. Sabato, giorno della partita, dalle ore 9 fino al fischio d’inizio della gara (alle ore 14) si potrà acquistare il biglietto anche ai botteghini dello stadio Liberati. Partita interessante per il blasone dell’avversaria e anche per vedere come le Fere affronteranno l’impegno. Gli ingredienti ci sono tutti.

I tifosi, nella settimana della partita, diffondono il loro tam tam anche sui social media, auspicando una partecipazione numerosa sabato 8 ottobre. Il tutto, mentre la squadra continua a lavorare nella sua bolla fatta di tranquillità e di silenzio. Oltre, naturalmente, che di allenamenti a porte chiuse. Il tecnico Cristiano Lucarelli considera molto importante questo impegno. Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, conferma la scelta di affrontare questa fase della stagione tenendo un profilo basso e tenendo il gruppo squadra lontano da pressioni o altro. Lui stesso, tra l’altro, ha invitato tutti e restare «coi piedi per terra» dopo la vittoria di Cittadella e una classifica diventata ora molto interessante, con il quinto posto e il terzo punteggio. Ma intanto – c’è da scommetterci quello che volete – il numero uno rossoverde starà già lucidando la sua “A-Scarpa”, per quando verrà sabato pomeriggio a seguire Ternana-Palermo da bordo campo. Il suo paio di scarpe scaramantiche, ormai, è suo compagno fisso nelle gare della sua squadra.