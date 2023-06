La Sampdoria è alla ricerca di un tecnico in vista del prossimo campionato. Tante le idee venute fuori in questi giorni ma ancora nulla di concreto, complici anche le situazioni societarie che non aiutano in tal senso. Di queste ore l’idea, come riportato da La Repubblica di Genova, dell’allenatore del Blackburn Tomasson.

Il tecnico piace, e non poco, ad Andrea Radrizzani. Potrebbe essere il profilo giusto considerando la sua attitudine a valorizzare giovani calciatori, idea che sposa a pieno la filosofia del nuovo proprietario dei blucerchiati.