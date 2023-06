In vista della finale playoff di andata, che si svolgerà stasera, tra Cagliari-Bari Ranieri, intervenuto nel corso della conferenza stampa, ha parlato nel dettaglio della partita che si aspetta giocheranno i suoi.

Di seguito le sue parole:

«Ci vogliono grande determinazione e volontà sappiamo che ci giochiamo l’intera stagione in due sole partite. Abbiamo con noi un popolo, un’isola, e mi dispiace solo di non avere uno stadio da 50mila posti. Non possiamo ospitarvi tutti”. Ma non ci sono dubbi, il tecnico è convinto che il dodicesimo uomo in campo si farà sentire anche all’Unipol Domus, struttura dalla capienza di 16.000 posti. Per fortuna Lapadula sta bene, lo preserviamo da tempo ma giovedì ci sarà. Ne sono certo. D’altro canto, in difesa mancherà Dossena ma non sono preoccupato. Chi ha giocato ha sempre fatto il suo dovere, e lo farà sicuramente anche stavolta. Mancosu invece sta bene e credo abbia tutte le carte in regola per giocare, vedremo».

«La pressione c’è, ma credo sia su entrambe le squadre. Certo, non nego che il Bari sia avvantaggiato. A loro basterebbero due pareggi, mentre noi almeno una dobbiamo vincerla per forza. Faremo il possibile. Loro hanno veramente pochi punti deboli e spero che i miei ragazzi riescano a trovarli il prima possibile».