Il Brescia di Cellino, dopo la retrocessione in Serie C, è alla ricerca di un allenatore per ripartire. Era stato accostato alle rondinelle Silvio Baldini, che con il Palermo recentemente era riuscito a risalire in Serie B passando dalla vittoria dei playoff. Baldini però, come riportato da TMW, avrebbe rifiutato la panchina del Brescia non convinto del progetto.

Il Brescia quindi deve virare su altro, i nomi in lista sono quell di Aimo Diana, Attilio Tesser, Cristian Bucchi e Ivan Javorcic.