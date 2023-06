Come riportato da SportParma, il fantasista argentino Franco Vazquez, molto probabilmente lascerà il club. Diverse le possibili destinazioni ma sembrerebbe essere più che una semplice idea quella che porterebbe il mudo a vestire nuovamente la maglia del Palermo.

La volontà del calciatore sarebbe quella di rimanere in Italia e, perchè no, quella di vestire la maglia rosanero soprattutto date le amibizioni della società siciliana. Stando sempre alle informazioni di Sportparma, al momento non si può parlare di una vera offerta , ma le parti ne stanno sicuramente discutendo. Sul tavolo la possibilità di un contratto annuale, da svincolato, quindi a costo zero.