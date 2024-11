Sampdoria-Catanzaro, Sottil: «Siamo migliorati rispetto a Palermo. Esonero? Testa alla prossima»

Dopo il sofferto pareggio contro il Catanzaro, Andrea Sottil ha analizzato la prestazione della sua Sampdoria in conferenza stampa, affrontando con sincerità temi delicati come le disattenzioni che hanno condizionato il risultato e il malumore dei tifosi. L’allenatore blucerchiato ha ribadito la necessità di mantenere la concentrazione in vista del prossimo impegno contro il Sassuolo e ha commentato le voci su un possibile esonero, mostrando determinazione nel voler proseguire il lavoro con la squadra.

«Abbiamo approcciato bene la partita, non abbiamo mai sofferto, eravamo aggressivi e ci muovevamo bene, siamo migliorati rispetto a Palermo. Gli episodi ci hanno puniti, nei gol ci sono disattenzioni. Abbiamo preso due gol su calcio piazzato. Dobbiamo essere più lucidi, sono dettagli che dobbiamo mettere a posto. Non siamo contenti, siamo più arrabbiati noi dei tifosi che comunque ci hanno sostenuti per tutta la gara. Dobbiamo prepararci per Sassuolo, il nostro pensiero ora è quello. Dobbiamo andare avanti».

Sul possibile esonero: «Penso solo alla prossima partita, il mio pensiero è la squadra».