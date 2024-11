Sampdoria-Catanzaro, Caserta: «Peccato per il pari, meritavamo la vittoria»

Dopo il pareggio al Ferraris contro la Sampdoria, il tecnico del Catanzaro Fabio Caserta ha elogiato la prestazione della sua squadra, trascinata da un immenso Pietro Iemmello. Nonostante l’ottima prova, i giallorossi hanno visto sfumare i tre punti nel finale, un epilogo che lascia amarezza, come sottolineato dallo stesso allenatore nel post partita. Caserta ha ribadito il valore del gioco espresso dalla sua squadra e la necessità di superare le difficoltà legate agli episodi sfavorevoli.

Ecco le sue dichiarazioni.

«La squadra meritava la vittoria, peccato per i ragazzi. Mi dispiace per loro perché questa squadra meriterebbe qualche punto e posizione in classifica in più. Venire a Genova e giocare così a viso aperto non è da tutti, complimenti alla squadra. Gli episodi purtroppo ci girano spesso male e sono arrabbiato per questo».