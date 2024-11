Brescia-Bari, Maran: «Longo ha detto una cosa non vera. Nella ripresa tante occasioni»

Dopo il pareggio al Rigamonti contro il Bari, il tecnico del Brescia, Rolando Maran, ha analizzato la prestazione della sua squadra in sala stampa. Tra considerazioni sul match, episodi arbitrali controversi e l’importanza della crescita del gruppo, Maran ha sottolineato i progressi dei suoi ragazzi, pur evidenziando la necessità di migliorare ulteriormente per competere al meglio in un campionato così difficile.

Ecco le sue dichiarazioni nel post-partita:

«Longo dice che meritavano ai punti? Longo ha detto una cosa non vera. Ho visto anche i dati, abbiamo subito gol al primo tiro in porta. Il rigore non lo conto nemmeno perché se vai a rivederlo…Conto le nostre occasioni nel secondo tempo. Molte più situazioni offensive per noi. Siamo partiti molto bene, aggressivi, poi abbiamo preso gol e la fiducia è un po’ scesa. Secondo tempo ho provato ad accorciare le distanze e da lì non gli abbiamo concesso più nulla. Paghera l’ho tolto per il giallo ed ho optato per il cambio modulo. Io oggi sono qua e non ho la stessa energia della partita col Cosenza. Ho visto le facce giuste. La sofferenza è durata poco. Il Brescia sta recuperando giocatori ed energie, abbiamo giocato contro una squadra che non perdeva da 12 turni. Qualcosa abbiamo anche sbagliato, ma siamo stati squadra. Stiamo crescendo, bisogna fare l’ultimo step. Rigore? Nessuna spiegazione, col VAR non si può parlare. L’arbitro ha visto questa cosa ed è una cosa che non posso cambiare, non so cosa dire. A noi successi tanti episodi strani. Oggi le due mezz’ali hanno fatto bene, sono riusciti a trovare equilibrio e posizionamento. Bjarnason lo vedo più offensivo. Dopo l’ultima vittoria abbiamo fatto due pari ed una sconfitta. Credo che bisogni andare a spulciare le cose positive e dobbiamo coltivarle. Dobbiamo sapere come siamo arrivati a questa partita e replicarlo, la strada è quella giusta, dobbiamo metterci sudore, lucidità e coraggio. Borrelli è entrato bene oggi. L’attaccante subisce la squadra spesso. Bisoli? Fa pensare che è andato tutto bene, avevo paura ad inserirlo. Ora valuteremo in settimana ma c’è sollievo. Il muscolo va rinforzato e dobbiamo stare attenti, le recidive diventano una rottura di palle allucinante. Verreth sta meglio, questa settimana penso possa allenarsi con noi».