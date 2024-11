Serie B: solo un pari tra Mantova e Modena, al “Martelli” finisce 0-0. La classifica aggiornata

La sfida tra Mantova e Modena, valida per la 15ª giornata di Serie B, si conclude senza reti, ma non senza emozioni. Un match combattuto e ricco di episodi, con il Modena che ha terminato in inferiorità numerica e il Mantova che non è riuscito a capitalizzare le occasioni create nei minuti finali.

Primo tempo: equilibrio e qualche spunto interessante

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, con entrambe le squadre vicine al gol in più occasioni. Il Modena è partito forte, costringendo Festa a una serie di interventi decisivi, in particolare su un colpo di testa di Dellavalle. Anche il Mantova ha avuto le sue chance, soprattutto con Mensah e Radaelli, ma senza riuscire a concretizzare.

Secondo tempo: occasioni e un’espulsione che cambia il match

La ripresa si è aperta con un gol annullato al Modena per fuorigioco di Mendes, segnalato dal VAR. Al 77′, la svolta: il Modena è rimasto in dieci per un fallo di Cotali su Galuppini, che è costato al difensore l’espulsione diretta.

Con la superiorità numerica, il Mantova ha aumentato la pressione, andando vicino al gol con Wieser e Mancuso, ma trovando sulla sua strada una difesa modenese attenta e qualche errore di precisione negli ultimi metri.

Ecco la classifica di serie B aggiornata:

Sassuolo – 34 punti

Spezia – 30 punti

Pisa – 30 punti

Cremonese – 24 punti

Cesena – 22 punti

Bari – 21 punti

Brescia – 19 punti

Juve Stabia – 19 punti

Palermo – 18 punti

Mantova – 18 punti

Catanzaro – 17 punti

Sampdoria – 17 punti

Modena – 16 punti

Carrarese – 16 punti

Cosenza – 15 punti

Reggiana – 15 punti

Salernitana – 13 punti

Südtirol – 13 punti

Cittadella – 13 punti

Frosinone – 10 punti