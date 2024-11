Brescia-Bari, Longo: «Ai punti avremmo meritato la vittoria»

Al termine del match contro il Brescia, conclusosi con un pareggio al Rigamonti, il tecnico del Bari Moreno Longo ha analizzato la prestazione della sua squadra in sala stampa. Nonostante il rammarico per le occasioni sprecate, tra cui un rigore fallito e una traversa colpita, Longo ha sottolineato i progressi del gruppo, l’importanza della mentalità e la difficoltà di un campionato competitivo come la Serie B.

Ecco le sue parole:

«Ai punti avrebbe meritato il Bari, sbagli un rigore e prendi una traversa. Il Brescia nel secondo tempo non ha creato occasioni, Radunovic non ha fatto parate. Non era facile subire gol dopo 40 secondi, abbiamo dimostrato una maturità, abbiamo cercato delle contromisure e siamo cresciuti. All’ennesimo cambio modulo del Brescia ci siamo riadattati, facendo una partita di duelli. Abbiamo scelto Falletti, volevamo un doppio trequartista. A volte giochiamo con due punte, a volte con una. Sapevamo di poter dar fastidio con i due trequartisti. Falletti è importante per noi, era fuori da un mese. Abbiamo bisogno di recuperarlo nella sua forma migliore. In Serie B quando pensi di essere al sicuro i difetti escono sempre. Dobbiamo concentrarci sul resto, fare 13 risultati utili non è facile. Questo campionato non perdona. Io credo che le tre squadre davanti arriveranno infondo, anche la Cremonese può rientrare in quella lotta. Ci sarà bagarre per i play off, con tante squadre che possono arrivarci. Il Brescia lo reputavo una squadra che potesse vincere, potevano sfruttare il grande lavoro svolto da Maran. Hanno grande valore e qualità. Maran è molto esperto, e daranno fastidio a tutti. Anno scorso? Sono concentrato su questo. Voglio vedere un Bari che gioca con coraggio, per fare la partita. Vedere i miglioramenti è la mia soddisfazione. In questo calcio non basta neanche il risultato, questo è assodato»