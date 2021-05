Sono giorni intensi per il nuovo presidente della Samb. Roberto Renzi, alle prese con iscrizione al prossimo campionato di Serie C e risoluzione dei debiti della vecchia società. Come riporta “Gazzettarossoblu.it”, Renzi sta lavorando per mettersi in contatto con i singoli componenti della rosa e con l’Associazione Italiana Calciatori. Tiene banco anche la questione relativa ad alcune mensilità che potrebbero essere non richieste da alcuni calciatori per un risparmio intorno ai 200 milioni di euro.