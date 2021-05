Dopo l’eliminazione del Bari dai playoff di Serie C per mano della Feralpisalò, Giovanni Auteri non sarà più, probabilmente, l’allenatore dei galletti. Secondo quanto riporta “Tuttosport”, c’è l’ipotesi Maurizio Domizzi, attuale allenatore del Pordenone e fresco di salvezza in Serie B con i friulani.