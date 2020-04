Dopo l’attacco in diretta del premier Giuseppe Conte rivolto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul Mes, oggi il leader della Lega ha telefonato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.”La chiamo anche a nome degli altri colleghi leader dei partiti di centrodestra: quel che ha fatto il premier ieri sera non è degno di un paese democratico, presidente, siamo molto risentiti e riteniamo gravissimo quanto accaduto”, è stato l’esordio del colloquio. Che è andato avanti per alcuni minuti, nel corso dei quali il capo dello Stato ha più che altro ascoltato il segretario della Lega. “Una roba da stato totalitario”, è la conclusione del leghista. Salvini chiede, in realtà pretende – e come lui Meloni – che l'”affronto” venga in qualche modo “risarcito” con la stessa moneta. Interviste e dichiarazioni da mandare con “uguale risalto” dai tg, quanto meno Rai. Come riporta Repubblica, il Quirinale avrebbe confermato la piena disponibilità a continuare a favorire il dialogo. Quanto mai importante proprio nella fase drammatica che stiamo vivendo. Ogni lacerazione, ogni rottura, segnerebbe un trauma. La sensazione tuttavia è che si sia alla fine di un percorso in realtà mai realmente avviato con convinzione dai due fronti. La battaglia adesso si sposterà nelle aule del Parlamento.