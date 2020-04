I Carabinieri del Reparto Servizi Magistratura di Catania, hanno arrestato un cittadino nigeriano, Osayi Osanghea, di 22 anni, per lesioni personali, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo si è avvicinato all’ingresso del Tribunale di Catania urlando frasi sconnesse in lingua inglese, manifestando un evidente stato confusionale. Secondo quanto riporta lasicilia.it, immediatamente all’extracomunitario è stato impedito l’ingresso al Tribunale dai militari di servizio che hanno quindi tentato di identificarlo ma, quest’ultimo, ha reagito con un comportamento aggressivo, portando tra l’altro la mano all’interno del giubbotto come se avesse voluto estrarre un’arma e spintonando il carabiniere, che lo ha subito allontanato facendolo cadere in terra. Nel mentre, un altro militare accorso in aiuto del collega, ha tentato di bloccare l’extracomunitario alle spalle il quale, però, ha estratto un paio di forbici minacciandoli e costringendo così i carabinieri, dopo una violenta colluttazione, a disarmarlo ed ammanettarlo. Sembra che il giovane abbia agito per manifestare lo stato d’indigenza in cui versa. L’arrestato, ammesso alla direttissima, è stato condannato dal giudice a 10 mesi di reclusione.