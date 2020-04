“Spero che questi delinquenti senza scrupoli paghino fino in fondo, senza sconti. Poliziotto di 37 anni, un giovane papà, ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca: arrestati due giovani Rom che non si sono fermati, investendo l’auto della pattuglia. Immagini devastanti, che fanno male al cuore. Spero che questi delinquenti senza scrupoli paghino fino in fondo, senza sconti! Una preghiera per l’agente scelto Pasquale Apicella, un abbraccio commosso ai suoi cari e all’intera Polizia di Stato”. Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha voluto pubblicare un post sulla sua pagina Facebook, in merito al poliziotto travolto a Napoli da una banda di malviventi. Di seguito il post: