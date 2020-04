Le conseguenze del Coronavirus sono devastanti dal punto di vista economico, molte famiglie in Sicilia sono in crisi per la quarantena. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, in circa 365 mila hanno perso la metà del reddito. Circa il 30% dei nuclei familiari siciliani ha dichiarato di trovarsi in difficoltà economica per via del Coronavirus. I dati sono stati trovati grazie a una ricerca su Facile.it da mUp Research e Norstat ad aprile 2020.