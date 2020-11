Nel corso di una diretta pubblicata sui propri canali social, l’ex ministro Matteo Salvini, ha evidenziato il presunto paradosso per cui i cittadini della Sicilia sono costretti a rimanere chiusi in casa mentre i migranti che sbarcano sulle coste dell’isola possono successivamente andarsene indisturbati in giro per l’Europa.

Ecco le sue parole:





«La chiusura della Sicilia vale anche per i 2mila clandestini che stanno sbarcano negli ultimi giorni, da sabato a oggi. Se i siciliani non possono uscire dalla Sicilia, i lombardi non possono uscire dalla Lombardia, ma i clandestini possono sbarcare a Lampedusa e andare in giro per l’Europa a tagliare gole mi girano tremendamente le palle. Ma non è colpa di Conte e Lamorgese, è colpa mia».