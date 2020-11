Il tecnico Giuseppe Pillon, ha parlato ai microfoni di “Tuttobari.com”, a proposito del girone C di serie C.

Ecco le sue paroale:





«Forse del Teramo sono un po’ sorpreso, però della Ternana e dell’Avellino no. I biancoverdi hanno un ottimo allenatore come Braglia, che anche lui ha vinto diversi campionati di Serie C. La Ternana ha fatto una bella squadra, l’ho detto in tempi non sospetti che potrebbe essere una mina vagante: lo sta dimostrando adesso essendo in alto in classifica. Ma il Bari ha l’organico e tutto per potercela fare. Siamo solo all’inizio della stagione, poi alla fine si tireranno le fila».