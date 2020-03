“Servono cento miliardi? Mettiamo cento miliardi”. Lo dice Matteo Salvini in una intervista a La Stampa sull’emergenza Coronavirus e le misure economiche per sostenere famiglie, imprese e lavoratori. “I soldi promessi devono arrivare. Ora, non tra due mesi. Occorrono garanzie di investimenti illimitati. Il resto d’Europa si sta muovendo con cifre enormi. Dobbiamo muoverci prima che si arrivi allo scontro sociale tra garantiti e non garantiti”. Matteo Salvini parla anche del debito che si andrà a creare: “Il rigore e lo zero virgola hanno fatto dell’Italia il Paese con la crescita più bassa d`Europa. L’emergenza ci impone di cambiare”.