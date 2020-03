Hanno organizzato un festino su un terrazzo a Sassari per festeggiare un compleanno, noncuranti delle norme in vigore per il contenimento del Coronavirus. Dopo le denunce dei residenti dei palazzi intorno, ora per sedici ragazzi e ragazze, di origine spagnola e studenti del programma Erasmus, è arrivato un altro duro provvedimento. Il rettore dell’Università di Sassari, Massimo Carpinelli, ha disposto con un decreto l’interruzione immediata della loro esperienza di mobilità nell’Università della città sarda e la notifica del decreto agli studenti interessati e alle loro università di appartenenza.