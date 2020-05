In un’intervista al Corriere della Sera, Matteo Salvini ha rilasciato le seguenti parole: “Conte chiede il contributo dell’opposizione. Il nostro c’è, abbiamo 30 proposte già impacchettate. Il problema è se lui si permetterà di disobbedire a chi comanda in questo governo e in questo Paese: la Cgil”. Annunciate manifestazioni per luglio: “Il 2 giugno solo presidi, necessaria la sicurezza sanitaria”