Come si legge su “Elivebrescia.tv” durante un normale controllo della Polizia Stradale di Montichiari, un uomo è stato ritrovato in possesso di alcuni tamponi e del materiale medico necessario per diagnosticare il coronavirus, ma non di dispositivi di sicurezza. Quando gli agenti gli hanno chiesto perché trasportava uqel meteriale il 43enne ha risposto che si stava recando da un amico per effettuare il tampone. La mancanza di qualsiasi qualifica sanitaria è costata all’uomo una denuncia in stato di libertà per esercizio abusivo della professione.