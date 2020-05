L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha riportato quelle che sono le ipotetiche date della prossima stagione. Le prime indiscrezioni parlano di una finestra fra l’1 settembre ed il 2 ottobre 2020, mentre la rosea fa una previsione con 3 giorni in più a disposizione, dall’1 settembre al 5 ottobre. Per quanto riguarda il campionato l’idea, vista anche la presenza dell’Europeo la prossima estate, è quella di partire il 12 o al massimo il 19 settembre, giusto pochi giorni dopo la fine (ipotetica) della stagione in corso e le partite di Nations League.