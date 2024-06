Salernitana: vicina la cessione per 22 milioni di euro

Sempre più vicina la cessione della Salernitana.

Come riportato da “TuttoSalernitana” si è conclusa da poco la riunione tra il club e Brera Holdings. Il club granata è a Roma mentre il Fondo era collegato in video. La società campana ha ricevuto ulteriori garanzie economiche, quindi la cessione appare sempre più probabile e imminente.

L’evoluzione della situazione tra la Salernitana e Brera Holdings è cruciale per il futuro del club. La recente riunione ha evidenziato un avanzamento verso la cessione del club, con ulteriori garanzie economiche ricevute dalla società campana che rendono la vendita sempre più probabile e imminente. L’elemento interessante di questa trattativa è la possibilità che il ricavato della vendita venga reinvestito da Danilo Iervolino, l’attuale patron, in una quota di Brera Holdings. Questo movimento suggerisce una strategia finanziaria che consentirebbe a Iervolino di rimanere coinvolto in qualche modo nel mondo del calcio, anche se non direttamente nella gestione quotidiana del club. Tuttavia, Iervolino sembra propenso a defilarsi, soprattutto in seguito alla retrocessione e alle critiche subite, anche se il fondo vorrebbe che continuasse a essere parte del progetto.

La questione finanziaria tra le due parti mostra un certo margine di trattativa: la Salernitana ha chiesto 25 milioni di euro, Brera Holdings ne ha offerti 20, ma sembra che un accordo possa essere raggiunto intorno ai 22 milioni con un pagamento dilazionato in quattro anni. L’incontro previsto per stasera con il direttore sportivo Gianluca Petrachi potrebbe essere decisivo per ulteriori sviluppi. Petrachi, con la sua esperienza e competenza, sarà un interlocutore chiave nel definire gli aspetti tecnici e strategici legati alla futura gestione sportiva del club, soprattutto in un periodo di transizione così significativo. Sarà interessante vedere come si concluderanno queste trattative e quali impatti avranno sulla struttura e sulle ambizioni future della Salernitana.