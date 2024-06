Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Brescia è già vivo in chiave mercato.

I primi movimenti di mercato, però, sono due riconferme. Le rondinelle hanno provveduto al riscatto di Borrelli e Avella. In particolare il centravanti classe 2000, è al centro di numerose questioni in chiave mercato, con i rosanero di mister Dionisi che hanno messo gli occhi sull’ormai ex Frosinone.