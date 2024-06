Dalla Liguria: “La Sampdoria prepara l’assalto a Soleri”

Oltre che lo Spezia spunta anche l’interessa di un’altra squadra ligure nei confronti di Edoardo Soleri. Come riportato da “Spezia1906” la Sampdoria starebbe preparando l’assalto al calciatore rosanero.

Soleri, con 5 gol e 2 assist in 29 presenze, di cui solo 4 da titolare, ha mostrato sprazzi di potenziale che potrebbero farlo diventare un interessante acquisto per le squadre in cerca di rinforzi offensivi. Il fatto che sia seguito da più squadre, incluse quelle rivali in una sorta di derby di mercato, sottolinea il suo valore e il possibile impatto che potrebbe avere.

Il coinvolgimento della Sampdoria e dei bianconeri in questa competizione per Soleri aggiunge un ulteriore livello di interesse e strategia al mercato, con le squadre che cercano di superarsi a vicenda per assicurarsi un giocatore che, pur non essendo stato particolarmente prolifico, ha dimostrato di poter contribuire significativamente. Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative e quale squadra riuscirà a vincere la corsa per Soleri.