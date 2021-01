Calano drasticamente le possibilità di vedere Antonio Di Gaudio con la maglia della Salernitana. Stando a quanto riferito da “Tuttosalernitana.com”, questa mattina c’è stato un confronto tra proprietà, dirigenza e staff tecnico per valutare la posizione dell’attaccante e sembra che ci sarebbero due problemi principali che frenano il suo acquisto. Non si tratta dell’ingaggio, ma delle richieste dell’entourage (che spinge per un biennale) e soprattutto dell’età.

Di Gaudio compirà 32 anni ad agosto e non gioca una partita ufficiale da diversi mesi, componenti che hanno spinto anche Castori a condividere l’opinione del ds Fabiani. La Salernitana è infatti alla ricerca un attaccante più giovane, di prospettiva, su cui investire anche in prospettiva futura e accetterebbe ultra trentenni soltanto in prestito e non a titolo definitivo.





A questo punto per lo stesso motivo si raffredda anche la pista Carretta, con il quale comunque non è mai nata una trattativa vera e propria.