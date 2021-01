Intervenuto in conferenza stampa al termine del match con il Catania, Guidi, mister della Casertana, ha commentato così la vittoria della sua squadra:

«Ho sempre rimarcato l’impegno e la professionalità di questo gruppo. E non avevo dubbi sul tipo di prestazione che avremmo visto contro il Catania. Le ultime difficoltà, soprattutto quando eravamo decimati dal Covid, c’hanno fatto arrabbiare. Ci siamo sentiti privati della possibilità di giocarci le partite. In noi è scattato qualcosa in più. I ragazzi sono stati eccezionali. Possiamo anche perdere, ma è il come a dover fare la differenza. Non deve mai mancare la voglia di dare tutto. Oggi non avrei voluto parlare. E’ giusto che i riflettori siano dedicati a tutti i venti calciatori. Solo loro sanno cosa hanno passato e quanto hanno sofferto. Cuppone è rientrato da tre giorni con tre chili in meno ed anche altri. E sul campo sono andati oltre quelle oggi sono le loro possibilità. Sono stati eroici.





Sono i risultati che creano entusiasmo. Riuscire a vincere contro una squadra come il Catania che veniva da otto risultati positivi e che punta in alto è sicuramente importante. I ragazzi spesso mi hanno fatto vedere prestazioni di spessore contro avversari importanti. Ricordo le prove con Ternana, Catanzaro, Avellino e non solo. Sappiamo che se giochiamo di squadra e con grande intensità riusciamo a mettere in difficoltà chiunque. Ma se qualcuno si scollega o gioca individualmente possiamo perdere anche contro avversari inferiori».