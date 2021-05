Manca poco al termine prefissato, entro il 25 giugno la Salernitana dovrà cambiare proprietà per evitare sanzioni dalla FIGC. Lotito e Mezzaroma sarebbero disposti a cedere l’intero pacchetto azionario solo al rispetto delle loro condizioni: il patron della Lazio ha dichiarato 80 milioni come cifra di partenza ma è difficile che tale somma possa essere sborsata.

Come scrive “Il Mattino”, si parla di cifre dai 20 ai 35 milioni da parte di due gruppi imprenditoriali, uno con interessi a Roma, l’altro in Sicilia. Lotito e Mezzaroma avrebbero rispedito al mittente prima ancora di iniziare trattative vere e proprie. All’inizio della prossima settimana è previsto anche un incontro con un altro potenziale acquirente che avrebbe già superato le prime difficoltà per trattare la cessione della Salernitana.