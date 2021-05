L’attuale allenatore del Verona Ivan Juric starebbe vagliando diverse ipotesi per il suo futuro, tra cui l’addio alla società gialloblu. Per il mister ex Genoa è pronto il Torino ad offrire un contratto dopo l’addio di Nicola, precisamente, come riporta “gianlucadimarzio.com”, si parla di 2 milioni a stagione per due anni. Il Verona dal canto suo ha proposto all’allenatore un rinnovo di contratto salendo fino a 1.9 milioni annui.