La UEFA ha svelato tramite un post su Twitter il nuovo trofeo della Conference League, a nuova competizione che prenderà via l’anno prossimo e che per l’Italia vedrà la Roma tra i partecipanti.

🏆 A new member of the family for 2021/22 – introducing the new UEFA Europa Conference League trophy.

Standing 57.5cm tall and weighing 11kg, the trophy consists of 32 hexagonal spines twisting and curving from the trophy base.





