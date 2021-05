La Roma dopo aver finito una stagione definita fallimentare, inizia a programmare il prossimo campionato con Mourinho in panchina, partendo dal liberarsi degli esuberi fino a confermare i componenti della rosa secondo le esigenze del tecnico portoghese.

Come riporta “forzaroma.info”, tiene ballo in questi giorni la questione su Mkhitaryan, incontratosi con Raiola e la dirigenza romanista facendo sapere di voler 48 ore per riflettere se rinnovare il contratto o liberarsi a parametro zero con il Real Madrid sullo sfondo della trattativa, poichè in caso di uscita dell’armeno, la Roma punterebbe sulla voglia di riscatto di Hazard dopo due annate sfortunate a Madrid.