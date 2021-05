Il Milan fresco di qualificazione in Champions punta forte su Paulo Dybala, con la Juventus disposta a trattare. Secondo quanto riporta “Calciomercatoweb.it”, i rossoneri farebbero sul serio per il campione argentino probabilmente in uscita dalla Juventus, nei piani del club rossonero ci sarebbe una proposta da 20-25 milioni di euro più il cartellino di Romagnoli che ormai non rientra più nel progetto sportivo targato Pioli.

Romagnoli ha una valutazione intorno ai 22 milioni, l’offerta milanista per Dybala sarebbe quindi poco inferiore ai 50 milioni di euro. A meno di sorprese verrà però rifiutata dai bianconeri, i quali potrebbero chiedere in cambio Franck Kessiè.