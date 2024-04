Salernitana, scontri pre-Fiorentina: si va verso il divieto di trasferte fino a fine stagione

Domenica scorsa prima di Salernitana-Fiorentina ci sono stati degli scontri tra tifosi fuori dall’Arechi. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com, sono in corso anche le indagini per la presenza di un gruppo di nazionalità rumena. Il questore di Salerno potrebbe prendere provvedimenti pesanti, come vietare le trasferte ai supporters del club.

Gli agenti rimasti feriti sono stati 15, 12 del reparto mobile di Napoli e 3 invece della Questura di Salerno. Il questore Conticchio sostiene che senza l’intervento massiccio delle forze dell’ordine si sarebbero verificati scontri anche più violenti.