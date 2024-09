Salernitana, ricorso per ridurre la squalifica di Kallon: oggi la decisione

Durante il match tra Salernitana e Sampdoria, Yayah Kallon si è reso protagonista di un episodio spiacevole che gli è costato una squalifica di quattro giornate di campionato, oltre a un’ammenda pecuniaria. Il gesto del calciatore ha attirato l’attenzione dei giudici sportivi, che hanno imposto una punizione severa.

Oggi pomeriggio, la Corte Sportiva d’Appello della FIGC esaminerà il ricorso presentato dal pool legale della Salernitana, che chiede una riduzione della pena, come riportato da SalernitanaNews.it. Il club granata spera di ottenere uno sconto, per permettere al giocatore di rientrare in campo prima del previsto.

Se la squalifica dovesse essere confermata, Kallon sarà costretto a saltare anche la sfida importante contro il Palermo, prevista per il 6 ottobre. Un’assenza che potrebbe pesare sulla Salernitana, considerando l’importanza del giocatore all’interno della squadra.