Cosenza, Fumagalli: «Qui voglio giocarmi le mie carte. Obiettivo serie A»

L’attaccante del Cosenza Tommaso Fumagalli ha parlato nel corso della trasmissione “11 in campo” di LaCnews24.it del suo infortunio e delle sue aspettative in maglia rossoblù.

Ecco le sue parole:

«Per me quello passato è stato un anno intenso ed emozionante, soprattutto per la bella corsa verso la Serie A fatta col Como. Per un ragazzo come me che arriva dal basso, giocarsi la Serie A è stato un vero motivo di orgoglio e sicuramente è un mio obiettivo. Adesso ho questa bella possibilità che mi è stata offerta dal Cosenza e qui voglio giocarmi le mie carte. Infortunio? Sto meglio per fortuna, attendiamo però gli esami strumentali».