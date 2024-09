Cremonese, Giacchetta: «Quando sei un calciatore ti senti un super uomo, la malattia mi ha cambiato»

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha condiviso un toccante racconto del suo passato, rivelando un difficile momento personale legato alla scoperta di una malattia. In un’intervista riportata da “Calciocremonese.it”, Giacchetta ha raccontato la sua battaglia contro un tumore alla colonna vertebrale, diagnosticato tre anni dopo la fine della sua carriera calcistica.

«Ho avuto una carriera professionale di circa vent’anni, senza gravi infortuni. Dopo tre anni dalla fine di questa mi è stato diagnosticato un tumore alla colonna vertebrale. Quando sei un calciatore professionista ti senti un super uomo, la malattia mi ha cambiato. L’agonismo dello sport e la presenza della mia famiglia sono stati fondamentali per affrontare questo percorso. La partita è durata tanto, adesso voglio trasmettere tutto quello che ho vissuto agli altri, per dar forza a chi pensa di non averne».