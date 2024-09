Caso Cittadella-Pisa: si va alla Corte Federale d’Appello

La disputa tra Cittadella e Pisa sembra destinata a proseguire, ora nelle aule della Corte Federale d’Appello. Il club toscano ha infatti presentato ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo di Serie B, che ha omologato il pareggio per 1-1 nonostante un errore nella distinta ufficiale del Cittadella. Il club veneto aveva omesso il nome di Jacopo Desogus, entrato poi in campo durante la partita.

In primo grado, il Giudice Sportivo aveva accolto in parte le richieste del Pisa, infliggendo un’ammenda al Cittadella per l’errore, ma ritenendo che la svista – comunicata prontamente agli arbitri e alla Lega dal club veneto – non fosse sufficiente per assegnare la vittoria a tavolino per 3-0 richiesta dal Pisa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione definitiva è ora nelle mani della Corte Federale d’Appello (CFA), che mercoledì 25 settembre emetterà la sua sentenza. Il Pisa continua a sperare nel ribaltamento del verdetto, mentre il Cittadella si difende, sostenendo di aver agito in buona fede.

