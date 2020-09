L’amore tra i tifosi della Salernitana e il patron Claudio Lotito non è mai sbocciato, anzi tutt’altro. In settimana in città ci sono stati degli striscioni contro il presidente romano, invitandolo a lasciare il club. Secondo quanto riporta “Ultimora.news” Lotito potrebbe davvero lasciare il club campano, visto che ci sono degli acquirenti pronti a rilevare i granata. Infatti i fratelli Della Valle dopo l’esperienza con la Fiorentina sono pronti a ritornare nel calcio italiano.

Un contatto tra le due parti c’è stato e prossimamente ci sarà un appuntamento per cercare di limare alcuni aspetti.