Salernitana, Liverani già a rischio? Milan: «Riflessioni anche su di lui»

Crisi nera per la Salernitana. Oggi pomeriggio i granata hanno perso anche contro il Monza e Fabio Liverani ha ottenuto la sua seconda sconfitta di fila dopo quella rimediata a San Siro contro l’Inter nella sua gara di esordio. Nel post-partita l’ad Maurizio Milan ha rilasciato le seguenti parole, raccolte da Tuttomercatoweb.com, sul futuro dell’ex Palermo:

«Non possiamo che rinnovare la fiducia a mister Liverani, ma le riflessioni riguardano anche lui. Saremo molto attenti e molto vigili. Oggi non spetta solo a me, ma anche al direttore generale assumere una decisione. Chiederemo spiegazioni allo staff tecnico, al di là di quelle che vi ha dato in conferenza stampa. Oggi sono tutti in discussione. L’allenatore ha la nostra fiducia, ma saremo meno remissivi rispetto ad alcune situazioni che decideremo da domani mattina alla ripresa degli allenamenti».