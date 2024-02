Serie A: il Genoa non sbaglia davanti ai suoi tifosi, Udinese sconfitta 2 a 0. La classifica aggiornata

Si conclude con la vittoria del Genoa l’anticipo del sabato sera della 26esima giornata di Serie A. Ai rossoblu bastano i gol nel primo tempo di Retegui (con una splendida rovesciata) e di Bani per battere l’Udinese, in dieci per quasi tutta la ripresa per l’espulsione di Kristensen.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 63

Juventus 54

Milan 52

Bologna 48

Atalanta 45

Roma 41

Lazio 40

Fiorentina 38

Napoli 36

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 23

Frosinone 23

Sassuolo 20

Hellas Verona 20

Cagliari 19

Salernitana 13