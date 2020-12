Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Claudio Lotito avrebbe fatto salire la squadra granata sull’aereo della Lazio per prendere parte alla trasferta di Monza.

La scelta del presidente biancoceleste ha generato la rabbia della tifoseria campana, che ha espresso il prorpio disappunto in un comunicato: «Siamo stanchi dell’ennesimo affronto, la nostra pazienza è finita, andate via. La nostra dignità va oltre un temporaneo primo posto in classifica.»