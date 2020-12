Francesco Oddo, padre del campione del mondo Massimo, si è espresso ai microfoni di “campaniasoccer.com” sulla situazione del girone C di Lega Pro: «E’ un girone di ferro, con tante squadre forti che puntano a salire in B, le mie favorite sono Bari e Ternana. Se non avesse perso delle partite a causa delle assenze per Covid, l’Avellino sarebbe più in alto in classifica.»