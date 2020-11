Come si legge su “Tmw” Salernitana al lavoro sul mercato.

L’ultima idea di Lotito è Kwadwo Asamoah, centrocampista ex Inter che piace anche in MLS. Si lavora in vista di gennaio al calciatore attualmente svincolato.





Un’operazione oggi impossibile da anticipare a causa delle liste piene. Ma tra due mesi potrebbe diventare qualcosa di concreto. La Salernitana si muove.