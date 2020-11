Come riportato da “Il Giornale di Capaci” sale il numero delle persone risultate positive al Coronavirus nel territorio comunale di Capaci.

Ad aggiornare il bilancio è il sindaco Pietro Puccio che in un post sulla propria pagina Facebook spiega:





“In aggiornamento della situazione dei contagi nel nostro paese, si comunica che il loro numero è arrivato a 42. Solo alcuni di essi si trovano ricoverati in ospedale, mentre tutti gli altri soggetti positivi si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio e, compatibilmente con la patologia accusata, le loro condizioni di salute non destano particolari apprensioni. Ci sembra superfluo fare seguire avvertimenti e raccomandazioni di routine. Invitiamo tutti, prima di scrivere sui social di essere passati dalla piazza ed avere visto assembramenti di anziani o di ragazzini, di verificare che i “propri” siano in regola con i comportamenti consigliati in simili frangenti”.