La Salernitana contesta apertamente l’elezione di Mauro Balata, come presidente della Lega Serie B. La squadra granata di proprietà di Lotito ricorrerà al Collegio di Garanzia del Coni contro la Lega Serie B.

Secondo quanto riporta “Salernitananews.it”, il ricorso si basa sull’impossibilità da remoto di mantenere il voto per la Lega Serie B segreto, appunto in merito alla elezione di Mauro Balata. La società voleva la votazione in presenza. . La società quindi affermava la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 39, 49, e 52 della Costituzione.