Gli sceicchi arabi guardano con interesse al calcio francese, infatti un principe saudita ha acquistato lo Chateauroux, club che milita in Ligue 2 in Francia.

Secondo quanto riporta “Il Sole 24 ore”, si tratta del quarto club in Francia di proprietà di arabi, dopo Psg, Troyes e Paris Fc (dove il 20% del club è della famiglia reale del Bahrein). Per il proprietario della Chateauroux non si tratta del primo club calcistico, infatti possiede il 50% dello Sheffield United, è proprietario del Beerschot in Belgio, gli indiani del Kerala United e un club degli Emirati Arabi Uniti, l’Al Hilal United.