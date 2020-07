Jean-Claude Billong della Salernitana abbandona il ritiro a Battipaglia con la squadra. Lo ha confermato il club stesso attraverso i suoi canali ufficiali. Il difensore, era già finito fuori rosa per motivi disciplinari e non si allenava più con il gruppo dalla giornata di ieri. Dopo due giorni di ritiro, quindi, Billong ha lasciato la camera in cui alloggiava, proprio alla vigilia della partita contro l’Empoli. Non è la prima scelta discutibile del calciatore che aveva già irritato il club durante il lockdown, quando aveva organizzato una grigliata sui tetti con i compagni di squadra. Il tutto documentato dal suo profilo Instagram.