Dietrofront per Manchester City e Real Madrid: la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, infatti, si giocherà regolarmente a Manchester (a porte chiuse) nonostante sia stata imposta la quarantena a tutti i soggetti in arrivo dalla Spagna che entrano nel Regno Unito CLICCA QUI. Nella giornata di ieri si era ipotizzato (in virtù del provvedimento del governo britannico) di giocare la sfida in campo neutro lontano dall’Inghilterra: ma il ministro della Cultura britannico ha informato che invece le manifestazioni sportive sono esentate dal provvedimento.